هام للسائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-08-09 / 12:02
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا يوم الأربعاء 10 غشت 2022، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا الانقطاع سيستغرق ثلاث ساعات (من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية:

www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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