تونفيت، تيقجوين وزايدة محطات قافلة القرب بالعالم القروي بإقليم ميدلت (فيديو)

هبة بريس_ ميدلت

واصلت قافلة القرب بالعالم القروي لجهة درعة تافيلالت مسيرتها في ربوع دواوير ومداشر وقرى الجهة، لتحط الرحال أول أمس الأحد 07 غشت الجاري بإقليم ميدلت.

حيث كانت الانطلاقة من جماعة تونفيت مرورا بدوار تيقجوين بجماعة سيدي يحيى او يوسف وصولا إلى جماعة زايدة في لقاءات تواصلية مباشرة مع ساكنة هذه المناطق القروية ضمن نهج التفاعل ومقاربة الإنصات الذي دأبت الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت على ترسيخها كقاعدة عمل في التعاطي مع قضايا التعمير والبناء بالعالم القروي.(الفيديو)

ولقيت هذه القافلة استحسانا كبيرا من طرف المواطنين والمواطنات الذين توافدوا بكثافة على الرواق الخاص بالقافلة، حيث قدمت لهم، في عين المكان، كافة الشروحات والاستشارات اللازمة بشأن مساطر الترخيص في مجال التعمير والبناء، وكذا تحسيسهم بمختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة الحضرية لفائدة ساكنة العالم القروي لاسيما المساعدة المعمارية المجانية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الهادفة إلى تأطير حركة البناء وتنمية قطاع التعمير بهذه المجالات القروية من خلال آليات المساعدة والمواكبة.

يشار ان قافلة القرب لجهة درعة تافيلالت كانت قد انطلقت من جماعة تغبالت باقليم زاكورة يوم الاثنين الماضي 01 غشت 2022، لتجوب بعد ذلك 25 جماعة ترابية القروية باقاليم زاكورة و ورززات وتنغير مجال تدخل الوكالة الحضرية لورزازات و زاكورة وتنغير مرورا باقليم الرشيدية وصولا إلى إقليم ميدلت مجال تدخل الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت .

وذلك طيلة أسبوع كامل في لحظة تواصلية مع ساكنة العالم القرب والإنصات والاستماع لانشغالاتهم وحاجياتهم الوقوف عن قرب على تطلعاتهم في كل ما يخص مجال التعمير والبناء.

وتخلل هذه القافلة فقرات متنوعة وأنشطة متعددة ساهمت في بلوغ الغايات والأهداف المتوخاة على صعيد التواصل والتأطير والتوجيه واقتراح الحلول المناسبة للاشكاليات المطروحة.

كاميرا الجريدة رافقت القافلة في يومها الأخير بجهة درعة تافيلالت وانجزت الربورتاج

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0