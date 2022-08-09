مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل إمام مغربي

هبة بريس

أكدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين ، عزمها على “محاربة الإسلام الراديكالي”، قائلة إنها مستعدة لتغيير القانون لطرد إمام مغربي متهم بـ”معاداة السامية”.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وصف الإمام المغربي، حسن إكويوسن، بأنه “عدو لفرنسا”، بحسب تعبيره، مضيفاً: “لا مكان له” في البلاد، وفقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية.

دارمانان أشار إلى أنه لن يمنعه شيء من طرد الإمام إكويوسن (58 عاماً) الذي يحمل الجنسية المغربية، والذي عاش طوال حياته في فرنسا، ولديه خمسة أبناء و15 حفيداً.

كان دارمانان قد أعلن عن طرد إكويوسن الأسبوع الماضي، بعد تسليم المغرب جواز مرور يسمح له بالسفر، واتهمت باريس الإمام بـ”الإدلاء بتصريحات مُعادية للسامية والمثليين، ومعادية للمرأة، خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاماً”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن إكويوسن حصل على أمر قضائي بوقف طرده من قبل محكمة باريس الإدارية، التي اعتبرت في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في عيش حياة خاصة وعائلية عادية”، وبحسب وكالة رويترز.

قدّم دارمانان استئنافاً للطعن في الأمر القضائي أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، وقال إنه إذا رُفض قرار الطرد مرةً أخرى، فسوف يغير القانون لطرد إكويوسن في كل الأحوال.

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