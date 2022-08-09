Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-08-09 05:49:31Z | | É

بيتويا”.. أول منتجع وفندق 5 نجوم مرخص للقطط في السعودية

2022-08-09 / 10:37
1
هبة بريس _ متابعة

“بيتويا” هو اسم لأول فندق للقطط في الرياض. تم تأسيسه في عام 2021.

ويوفر “بيتويا” مكانا لترك أصحاب القطط قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.

وقالت هدى العتيبي، مالكة فندق بيتويا للحيوانات الأليفة: “بيتويا هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط، وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى، وهو متنفس للقطط ولأصحاب القطط. إنهم سيكونون مرتاحين ومطمئنين”، وفق رويترز.

وأوضحت هند محمد، وهي من عملاء المكان كيف ساعدها الفندق على حل مشكلة كانت تعاني منها كونها تربي قطا في منزلها: “كنت أعاني من مشكلة حينما أتغيب عن المنزل لفترات طويلة أو أضطر للسفر لفترات طويلة، كنت أعاني من مسألة أين أضع قطي؟ هذه هي المشكلة حتى وجدت هذا الفندق الجميل (..)، بالإضافة إلى وجود تطبيق أستطيع أن أرى من خلاله قطي من مسافات بعيدة وأطمئن عليه”.

وهذا أيضا ما أكد عليه خالد بدر وهو من عملاء المكان، قائلا: “سأسافر الأسبوع القادم، وليس هناك من يهتم بقطي، وسمعت عن هذا الفندق وأنه يقدم مزايا كثيرة وجميلة للقط، وسأكون مطمئنا عليه لأني سأراه من التطبيق، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف صحته”.

ويمكن كذلك لمحبي القطط زيارة الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته هدى العتيبي.

وتقول العتيبي: “الفندق هو مكان ومتنفس لمن يحبون القطط ويبغون قضاء وقتهم معها”. وتضيف أنه ينزل في فندقهم الآن “أكثر من 20 قطة أليفة بأعمار وأحجام مختلفة وفصائل مختلفة”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إجلاء 3 آلاف شخص بسبب الحرائق المندلعة جنوب فرنسا

إجلاء 3 آلاف شخص بسبب الحرائق المندلعة جنوب فرنسا

2022-08-09 / 20:47
Photo of بعد شغور المنصب لسنوات.. ليبيا تعين سفيرا جديدا في الجزائر

بعد شغور المنصب لسنوات.. ليبيا تعين سفيرا جديدا في…

2022-08-09 / 17:15
Photo of المفوضية الأوروبية : الجفاف في أوروبا في طريقه لأن يكون أسوأ منذ 500 عام

المفوضية الأوروبية : الجفاف في أوروبا في طريقه لأن…

2022-08-09 / 16:46
Photo of السعودية.. القبض على إسباني بتهمة تحويل أموال مجهولة المصدر

السعودية.. القبض على إسباني بتهمة تحويل أموال مجهولة المصدر

2022-08-09 / 14:36
Photo of إسرائيل تغتال قائد شهداء الأقصى في عملية بالضفة الغربية

إسرائيل تغتال قائد شهداء الأقصى في عملية بالضفة الغربية

2022-08-09 / 14:22
Photo of سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

2022-08-09 / 12:36
Photo of تونفيت، تيقجوين وزايدة محطات قافلة القرب بالعالم القروي بإقليم ميدلت (فيديو)

تونفيت، تيقجوين وزايدة محطات قافلة القرب بالعالم القروي بإقليم…

2022-08-09 / 11:50
Photo of خبير : على فرنسا وأوروبا إقامة تحالف متجدد مع المغرب

خبير : على فرنسا وأوروبا إقامة تحالف متجدد مع…

2022-08-09 / 10:55
Photo of محكمة اتحادية: المؤبد لأمريكي وابنه قتلا شابا أسود بجورجيا

محكمة اتحادية: المؤبد لأمريكي وابنه قتلا شابا أسود بجورجيا

2022-08-09 / 10:34
Photo of مكتب التحقيقات الفدرالي “يداهم” مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي “يداهم” مقر إقامة ترامب في فلوريدا

2022-08-09 / 10:28

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق