بيتويا”.. أول منتجع وفندق 5 نجوم مرخص للقطط في السعودية

هبة بريس _ متابعة

“بيتويا” هو اسم لأول فندق للقطط في الرياض. تم تأسيسه في عام 2021.

ويوفر “بيتويا” مكانا لترك أصحاب القطط قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.

وقالت هدى العتيبي، مالكة فندق بيتويا للحيوانات الأليفة: “بيتويا هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط، وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى، وهو متنفس للقطط ولأصحاب القطط. إنهم سيكونون مرتاحين ومطمئنين”، وفق رويترز.

وأوضحت هند محمد، وهي من عملاء المكان كيف ساعدها الفندق على حل مشكلة كانت تعاني منها كونها تربي قطا في منزلها: “كنت أعاني من مشكلة حينما أتغيب عن المنزل لفترات طويلة أو أضطر للسفر لفترات طويلة، كنت أعاني من مسألة أين أضع قطي؟ هذه هي المشكلة حتى وجدت هذا الفندق الجميل (..)، بالإضافة إلى وجود تطبيق أستطيع أن أرى من خلاله قطي من مسافات بعيدة وأطمئن عليه”.

وهذا أيضا ما أكد عليه خالد بدر وهو من عملاء المكان، قائلا: “سأسافر الأسبوع القادم، وليس هناك من يهتم بقطي، وسمعت عن هذا الفندق وأنه يقدم مزايا كثيرة وجميلة للقط، وسأكون مطمئنا عليه لأني سأراه من التطبيق، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف صحته”.

ويمكن كذلك لمحبي القطط زيارة الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته هدى العتيبي.

وتقول العتيبي: “الفندق هو مكان ومتنفس لمن يحبون القطط ويبغون قضاء وقتهم معها”. وتضيف أنه ينزل في فندقهم الآن “أكثر من 20 قطة أليفة بأعمار وأحجام مختلفة وفصائل مختلفة”.

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