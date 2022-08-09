Russia's President Vladimir Putin delivers a speech during a ceremony to present state awards to honourees for outstanding achievements on Russia Day in Moscow, Russia June 12, 2022. Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

بقيمة 90 مليون دولار.. قرار قضائي بمصادرة طائرة أوليغارش روسي

2022-08-09 / 10:13
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هبة بريس

أصدر قاض فيدرالي أميركي مذكرة تجيز مصادرة طائرة من طراز إيرباص “آي 319-100” يملكها الثري الروسي والنائب في مجلس الدوما، أندريه سكوتش، الذي سبق وفرضت عليه عقوبات أميركية.

وتقدر قيمة الطائرة بحوالى 90 مليون دولار، وهي موجودة حاليا في كازاخستان وفق إفادة خطية ملحقة بمذكرة الحجز.

وكثفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية حملتها على الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقاب غزو الأخير لأوكرانيا، حيث فرضت عليهم سلسلة عقوبات وتحركت بثبات للاستيلاء على عقاراتهم ويخوتهم وطائراتهم الفخمة.

وتذرعت السلطات الاميركية بخرق سكوتش للعقوبات المفروضة عليه عندما دفع رسوم تسجيل الطائرة وتأمينها بالدولار الأميركي، حيث مرت هذه الدفعات المالية عبر النظام المصرفي الأميركي.

ويخضع سكوتش العضو في مجلس النواب الروسي لعقوبات أميركية منذ عام 2018 بسبب مزاعم بارتباطه بعلاقات قديمة “مع جماعات الجريمة المنظمة في روسيا”.

وفُرضت المزيد من العقوبات عليه وعلى ممتلكاته عقب غزو أوكرانيا.

وقال مساعد وزير التجارة الأميركي في، ماثيو آكسلورد، بيان إن: “إجراء اليوم يظهر أن حكومة الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدنا لتقديم أولئك الذين يساعدون في حرب بوتين الشنيعة ضد أوكرانيا إلى العدالة”.

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