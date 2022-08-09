تضامنا مع فلسطين ..مناهضو التطبيع يتظاهرون بالرباط

2022-08-09 / 09:47
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تظاهر نحو مئتي شخص، الإثنين، في الرباط تضامنا مع الفلسطينيين، مطالبين “بإسقاط” التطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين “العدوان الصهيوني على قطاع غزة” وشعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، في الوقفة التي دعت إليها تنسيقيتان تضمان على الخصوص أحزابا من أقصى اليسار والإسلاميين.

وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي في الوقفة التي نظمت قبالة مقر البرلمان، مرددين شعارات بينها “الموت لإسرائيل” و”فلسطين أمانة، التطبيع خيانة”.

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‫3 تعليقات

  1. حرق الأعلام سلوك عنصري همجي لا يصدر عن الأشخاص يدافعون عن حريات وحق الشعب الفليسطني الذي يقع تحت حكم مليشيات تعمل لصالح إيران.

  2. من واجب الدولة المغربية أن تلقي القبض على هده الشردمة الضالة والمضلة والتي لا تشتغل ولا تفيد الوطن بشئ وأن توزعهم على التكنات العسكرية الخدمة الوطنية وتدريبهم جيدا وارسالهم إلى الحزام الأمني في الصحراء المغربية الشريفة للدفاع عن حوزة الوطن

  3. نعم متضامن مع فلسطين والفلسطينيين وكل العرب والمسلمين في انحاء العالم.
    لكن عليكم ان تحرموا هذا البلد الذي حصل ابناءنا واجدادنا من اجل هذا الاستقرار
    ولا تجعلوا هذا التضامن يزيغ عن طريقه يصبح فتنة لان هناك بعض الأوجه لا تريد الا الفتنة لهذا البلد .فإن كان التطبيع يقلق بعض الوجوه فنحن نحترم افكارهم. ولكن لا نساركوهم فيها.ولهذا أوجه لهم هذا السؤال. روسيا دمرت سوريا.والعراق دمرتها امريكا وافغانستان دنرتها روسيا وما تبقى منها دمرته امريكا ووووووالخ فاين اراؤكم وقلاقلكن من هذه الامور.مصر مطبعة مثلها مثل المغرب وتلعب دورا لايجاد حلول بين الاسراءليين والفلسطينيين .والمغرب يلعب نفس الدور
    واقول ان الحلول تاتي بالحوار والاقناع ليس
    بالحرب والتدمير فلغة الحروب لا تترك الا الويل والعويل
    انا التضامن مع الإخوة الفلسطينيين لكن من منطلق سلمي ولا اريد لبلدي ضياع الفرص المتاحة له ولا اريد لبلدي الفتن

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