تضامنا مع إسرائيل..مناهضون التطبيع يتظاهرون في المغرب

2022-08-09 / 09:47
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تظاهر نحو مئتي شخص، الإثنين، في الرباط تضامنا مع الفلسطينيين، مطالبين “بإسقاط” التطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين “العدوان الصهيوني على قطاع غزة” وشعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، في الوقفة التي دعت إليها تنسيقيتان تضمان على الخصوص أحزابا من أقصى اليسار والإسلاميين.

وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي في الوقفة التي نظمت قبالة مقر البرلمان، مرددين شعارات بينها “الموت لإسرائيل” و”فلسطين أمانة، التطبيع خيانة”.

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تعليق واحد

  1. حرق الأعلام سلوك عنصري همجي لا يصدر عن الأشخاص يدافعون عن حريات وحق الشعب الفليسطني الذي يقع تحت حكم مليشيات تعمل لصالح إيران.

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