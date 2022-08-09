رحيل «الست إحسان»… وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن 83 عاماًم

2022-08-09 / 09:18
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هبة بريس _ وكالات

توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.

ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وانضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958. وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، ومن أبرز أفلامها: أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، وأبناء وقتلة.

ومن أبرز إسهاماتها التلفزيونية مسلسل «الشهد والدموع»، حيث قدمت دور «إحسان»، لكن الدور اكتسب شهرة كبيرة لأن زوجها «عبد البديع» الذي جسد دوره الممثل الراحل نبيل الدسوقي، كان يدعوها دائما «ست إحسان» احتراماً لها، وكذلك نظراً لعلاقة المودة الكبيرة بينهما ضمن أحداث المسلسل.

كما شاركت رجاء حسين في مسلسلات: رحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا. وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (غرب القاهرة).

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