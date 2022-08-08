ألعاب التضامن الإسلامي.. كشف سبب غياب منتخب الكاميرون عن مواجهة الجزائر

هبة بريس - وكالات

غاب منتخب الكاميرون لكرة القدم تحت 23 عاما عن مواجهة نظيره الجزائري التي كان من المفترض أن تقام اليوم الاثنين، في أولى مباريات ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في تركيا.

ودخل المنتخب الجزائري الملعب رفقة الحكام من أجل خوض المباراة، لكن المنتخب الكاميروني لم يحضر للملعب.

ووفقا لوسائل إعلام كاميرونية، فقد تغيب المنتخب الكاميروني عن المباراة بسبب تعثر سفر البعثة الكاميرونية إلى تركيا لأسباب إدارية ومالية.

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