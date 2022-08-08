الصين تجري مناورات عسكرية جديدة قرب تايوان

هبة بريس - وكالات

يقول الجيش الصيني إنه مستمر في مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وذلك بعد إعلانٍ أمس الأحد عن انتهاء مناورات بالذخيرة الحية.

وأعلنت القيادة الشرقية بالجيش الصيني عن تدريبات على أسلحة مضادة للغواصات، وتدريبات على غارات بحرية.

وكانت الأيام الأربعة الأولى من المناورات ردّة فِعل من بكين على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.

وتتهم تايوان الصين بالتذرّع بتلك المناورات لاجتياح الجزيرة

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