نقل زعيم “البوليساريو” في حالة خطيرة إلى جنوب إفريقيا للعلاج

2022-08-08 / 22:47
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هبة بريس - الرباط

نقل المدعو إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، على متن طائرة تابعة للخطوط الجزائرية الى جنوب افريقيا للعلاج بعد تدهور حالته صحته.

وبحسب موقع “الجزائر تايمز” ،فان حالة غالي خطيرة جداً، وقد يلقى حتفه في جنوب إفريقيا، بينما تتكتم الجزائر عن الخبر ، الامر الذي دفع الى تأجيل مايسمى مؤتمر اعضاء الأمانة العامة للجبهة الانفصالية.

وعاشت مخيمات تندوف ، على صفيح ساخن إثر اندلاع احتجاجات خلقت فوضى عارمة ، بعد قيام أفراد من قبيلة ولد البوهالي باغلاق مقر مايسمى “وزارة الدفاع” ، كما تطور الأمر الى اطلاق للرصاص.

وقالت مصادر متطابقة ، أن الفوضى اندلعت احتجاجا محاكمة ابنِ ما يسمى قائد لواءِ الاحتياط ومسؤول ما يسمى لجنة الدفاعِ بالأمانة الوطنية محمد لمين البوهالي، بتهمة حيازة المخدرات إلى جانب اثنين من أصدقائه، وإدانتهم بـ15 سنة نافذة .

وقام محتجون من قبيلة ولد البوهالي بتوقيف سيارة تابعة لمايسمى “الدرك” بعد قيامها باستفزاز المحتجين الامر الذي دفع بصاحب السيارة الى اطلاق النار على المحتجين .

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