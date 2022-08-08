بني أنصار .. توقيف شخص حاول إدخال 1000 هاتف عبر المعبر البري لمليلية المحتلة

2022-08-08 / 21:15
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الجمارك المغربية بالمعبر الحدودي البري بني أنصار/مليلية المحتلة من حجز كمية كبيرة من الهواتف الذكية، حاول أحد المواطنين المغاربة إدخالها بطريقة غير قانونية.

وتعود هذه الهواتف المهربة إلى مواطن مغربي مقيم بالديار الأوروبية، عمد إلى إخفاء أجهزة الاتصال المحمول بإحكام في تجاويف سيارته المرقمة بالخارج، ووصل عدد الهواتف المحجوزة إلى أزيد من ألف هاتف (1000 هاتف)، قدرت قيمتها بحوالي 160 مليون سنتيم.

وقامت السلطات المختصة بالإقليم بإنجاز محضر بالموضوع، دونت فيه تفاصيل الواقعة، ثم أحالت الملف إلى النيابة العامة من أجل تعميق البحث، وكشف أي ارتباطات محتملة مع شبكات التهريب، وتقديمه للعدالة.

وهذا، تشهد بوابة بني انصار تشديدا في الإجراءات الأمنية لمنع تهريب السلع والممنوعات، حيث لازال المغرب يرفض فتح الجمارك التجارية.

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