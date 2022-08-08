“كابل انترنيت “يربط المغرب وموريتانيا يثير سعار “البوليساريو “

هبة بريس - الرباط

قالت وسائل اعلام موريتانية ، ان حكومة نواكشوط تخطط لاطلاق “كابل “لتعزيز الإتصال بالإنترنت في البلاد، يربط بين المغرب وجاره الجنوبي، ويهدف إلى تعزيز “كابل الساحل الإفريقي إلى أوروبا (ACE)”.

ونقلت وسائل اعلام نوريتانية نقلا عن مصادر حكومية ، ان موريتانيا تخطط

لتشييد “كابل إنترنت” تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.

وأثار الخبر سُعار جهة البوليساريو الانفصالية ، التي اعتبرت الخطوة اعترافا ضمنيا من طرف الحكومة الموريتانية بالصحراء المغربية .

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