طنجة..شاب عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في العشرينيات من العمر ، اليوم الاثنين ، على وضع حد لحياته بطريقة ماساوية بحي المرس بمدينة طنجة.

وعثر على الهالك جثة هامدة وسط منزل اسرته بالحي المذكور، وهو ما استنفر المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان.

ورجحت مصادر ان الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية ومن المرجح أن تكون سببا في إقدامه على ذلك، حيث تم نقل جثته صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

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