القضاء المغربي يوافق على ترحيل “هاكر فرنسي ” مطلوب للعدالة الأمريكية

2022-08-08 / 19:02
0
هبة بريس - الرباط

قرر القضاء المغربي ترحيل مواطن فرنسي إلى الولايات المتحدة، لكونه مطلوبا للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية.

ووافق القضاء المغربي على ترحيل سيبستيان راوولت ، حيث “قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به” حيث ان “قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية”.

وبخصوص “تنفيذ الترحيل يكون بقرار من رئيس الحكومة، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية”.

وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما) في 31 ماي لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة مسن على متن رحلة جوية بين أمستردام وطنجة

وفاة مسن على متن رحلة جوية بين أمستردام وطنجة

2022-08-08 / 18:25
Photo of لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية المتضاربة مصالحهم

لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية…

2022-08-08 / 11:07
Photo of منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

2022-08-08 / 10:44
Photo of مشاركة أزيد من 60 شابا مغربيا بنيويورك في المبادرة الأممية “المستقبل الذي نريده”

مشاركة أزيد من 60 شابا مغربيا بنيويورك في المبادرة…

2022-08-07 / 22:35
Photo of وصول أطفال الجالية المغربية بمدينة ليون بفرنسا لمقر اصطياف خاص بمغاربة الخارج

وصول أطفال الجالية المغربية بمدينة ليون بفرنسا لمقر اصطياف…

2022-08-07 / 22:02
Photo of تقرير : المغرب يتصدر البلدان المنتجة للقنب الهندي

تقرير : المغرب يتصدر البلدان المنتجة للقنب الهندي

2022-08-07 / 20:34
Photo of بايدن يخرج من الحجر الصحي بعد أن أتت نتيجة اختباره لكورونا سلبية

بايدن يخرج من الحجر الصحي بعد أن أتت نتيجة…

2022-08-07 / 19:57
Photo of معلومات من المخابرات المغربية تجر ارهابيين لقبضة الامن في اسبانيا والنمسا

معلومات من المخابرات المغربية تجر ارهابيين لقبضة الامن في…

2022-08-05 / 23:05
Photo of فرنسا ..القضاء يعلق قرار ترحيل إمام مغربي متهم “بمعاداة السامية”

فرنسا ..القضاء يعلق قرار ترحيل إمام مغربي متهم “بمعاداة…

2022-08-05 / 18:15
Photo of ألمانيا.. اندلاع حريق غابات ضخم في برلين

ألمانيا.. اندلاع حريق غابات ضخم في برلين

2022-08-04 / 21:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق