طنجة ..الرصاص يلعلع لتوقيف شقيقين عرضا حياة المواطنين للخطر

2022-08-08 / 18:17
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هبة بريس - طنجة

اضطرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 08 غشت الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 24 و39 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، كانا في حالة تخدير واندفاع قويتين وعرّضا أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد أحدثا الفوضى بالشارع العام بحي بن ديبان بمدينة طنجة، كما قاما بالهجوم على مسكن بعين المكان وعرضا أحد ساكنته للسرقة والعنف الجسدي، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيفهما، غير أنهما رفضا الامتثال وعرضا عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ثلاثة موظفي شرطة لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية وأخرى أصابت المشتبه فيهما على مستوى أطرافهما السفلية.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما رفقة شقيق ثالث لهما حاول عرقلة عملية ضبطهما، كما أسفر عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقل المصابين للمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشقاء الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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