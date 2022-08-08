مداخيل السياحة تصل 27 مليار درهم في النصف الأول لهذا العام

2022-08-08 / 17:18
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هبة بريس ـ الرباط 

سجلت مداخيل السياحة ببلادنا 27 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، أي بارتفاع بنسبة 206 في المائة على أساس سنوي.

و كانت عائدات السياحة، تراجعت في النصف الأول من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 8,91 مليار درهم.

و أفاد تقرير مكتب الصرف الشهري أن عائدات السياحة في النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 29,6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

غير أن هذا الارتفاع يبقى منخفضا قياسا بالمستوى الذي وصلته في ذات الفترة من عام 2019 بنسبة 18,6 في المئة حيث كانت في حدود 33,5 مليار درهم.

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