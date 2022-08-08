74 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحالات النشيطة بالمغرب ل 1951 حالة

2022-08-08 / 16:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نشرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية الحصيلة اليومية الخاصة بعدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 و المتعلقة باليوم الثامن من شهر غشت الجاري.

و حسب المنشور، فقد سجلت الوزارة إصابة 74 حالة جديدة بكوفيد 19 خلال الأربع و عشرون ساعة الأخيرة ، ليصبح بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة هو مليون و 262 ألف و 696 حالة.

و ارتفع عدد الحالات النشيطة لرقم 1951 حالة، فيما عدد حالات كوفيد الخطير أصبحت 61 حالة، 15 حالة منها تخضع للتنفس الاصطناعي.

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