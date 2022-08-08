الحكومة تقرر استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن

2022-08-08 / 16:41
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، استعرض فيه أهم الإصلاحات التي ستقوم الحكومة المغربية بتنزيليها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين.

واعتمدت الحكومة على 4 أولويات أساسية في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2023، استنادا إلى التوجيهات الملكية الشامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتتجلى هذه الأولويات في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذلك استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

وسيعمل مشروع قانون المالية على تيسير الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.

كما سيعمل مشروع قانون المالية المقبل على إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة برامج الحكومة في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.

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‫3 تعليقات

  2. حكومة تعتمد على الضرائب في كل شيء و تريد ان تكون اجتماعية :
    قالوا زمان بلحيتو بخرلوا.
    الحكومة تقوم بسلب المواطنين ثم تقوم بتفريق الفتات على بعض الفئات الهشة وتقوم بالترويج على أنها تهتم بالضعفاء.
    ومثال ذلك ، جمعت 45 مليار درهم من المحروقات ثم أعادات صرف 15 مليار درهم كمساعدة لبعض أصناف وسائل النقل و تركت الباقي يعاني.

  3. هذه سياسة مساعدة أصحاب المشاريع وليس الضعفاء المساكن، أو لي عندوا شي رولات ايدخلوه حتى هو الكريديات، انت لا تفكر الا في اصحابك أصحاب المشاريع السكنية لانه مات ليهم الحوت، لازم ينفعوا كماتتنفع بأموال الضرائب، بلا ماتقولبوا علينا بهذه المسميات، الشعب عايق وفايق.

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