توزيع الدعم على حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2022-08-08 / 15:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشرف عامل إقليم برشيد نورالدين أوعبو بحر هذا الأسبوع بمقر منصة الشباب برشيد على حفل توزيع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على حاملي المشاريع.

و يندرج هدا الدعم وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وقد استفاد من هذا البرنامج 39 من المقاولين الشباب المنتمون إلى مختلف المجالات بالإقليم بغلاف مالي ناهز 4,1 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 2,9 مليون درهم.

و قد همت هذه المشاريع مجموعة من المجالات الاقتصادية كالتسويق الرقمي والصناعة التقليدية والخدمات.

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