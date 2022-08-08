المرابط: “البام أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته الوطنية”

2022-08-08 / 15:01
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هبة بريس ـ الرباط

أكد الخمار المرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن الذكرى التأسيسية الرابعة عشر للحزب هي مناسبة لتقييم حصيلة وأداء الحزب، من أجل رصد النواقص ومعالجتها واستحضار المنجزات وتعزيزها.

و أوضح المرابط أن الفريق الذي يرأسه بمجلس المستشارين متشبث بالمشروع المجتمعي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يتطلع إلى إحقاق العدالة المجالية والحداثة والديمقراطية الاجتماعية، والانفتاح على كل القيم الإنسانية.

و شدد رئيس مستشاري البام أن الحزب له وضع متميز واعتباري في المشهد السياسي المغربي، كما أنه أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته الوطنية والديمقراطية.

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