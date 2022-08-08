جريمة قتل تهز مدينة الجديدة في صيف ساخن

أحمد مصباح – الجديدة

تخضع الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، شخصا مودعا تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية جريمة قتل اهتزت على وقعها عاصمة دكالة، في ساعة مبكرة من صبيحة أمس الأحد.

هذا، فإن الجريمة التي وقعت فصولها الدموية، في حدود الساعة الثالثة ما بعد منتصف ليلة السبت الماضي، في زنقة شعبية بحي درب غلف بالجديدة، كانت نتيجة شجار بين الجاني والمجني عليه، سرعان ما تطور إلى صراع واعتداء بآلة حادة، عبارة عن سكين، أصاب الضحية بطعنة قاتلة في البطن.

وفور إشعارها، انتقلت دورية من المصالح الشرطية إلى مسرح الجريمة، حيث أوقفت الجاني، وأحالت جثة القتيل إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي؛ هذا فيما أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ملابسات وأسباب النازلة الإجرامية، التي تزامن وقوعها مع صيف ساخن، تعيش على إيقاعه عاصمة دكالة.

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