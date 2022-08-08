الاتحاد العربي للصحفيين يدين بقوة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

هبة بريس ـ الرباط

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد 24 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 أطفال بالإضافة الى إصابة 203 مواطنا فلسطينيا.

وتوصلت هبة بريس ببلاغ من الاتحاد السالف الذكر أكد فيه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك الفوري والفاعل لأنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين، والذي يعتبر استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق ذات البلاغ.

و حملت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أنه يشمل تحديا صارخا للقانون الدولي وتجاوزا لمبادئ حقوق الانسان.

و دعل الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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