الاتحاد العربي للصحفيين يدين بقوة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

2022-08-08 / 14:26
0

هبة بريس ـ الرباط

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد 24 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 أطفال بالإضافة الى إصابة 203 مواطنا فلسطينيا.

وتوصلت هبة بريس ببلاغ من الاتحاد السالف الذكر أكد فيه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك الفوري والفاعل لأنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين، والذي يعتبر استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق ذات البلاغ.

و حملت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أنه يشمل تحديا صارخا للقانون الدولي وتجاوزا لمبادئ حقوق الانسان.

و دعل الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم التصعيد الأخير.. إسرائيل تعيد فتح معابر غزة ل”دواعي إنسانية”

رغم التصعيد الأخير.. إسرائيل تعيد فتح معابر غزة ل”دواعي…

2022-08-08 / 12:22
Photo of الاتحاد الإفريقي: استهداف المدنيين بغزة “انتهاك صارخ للقانون الدولي

الاتحاد الإفريقي: استهداف المدنيين بغزة “انتهاك صارخ للقانون الدولي

2022-08-08 / 10:38
Photo of لسبب غير واضح.. طول اليوم يزداد وترجيح لعوامل مؤثرة

لسبب غير واضح.. طول اليوم يزداد وترجيح لعوامل مؤثرة

2022-08-08 / 10:12
Photo of إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود في الجبهة الداخلية

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود…

2022-08-08 / 10:09
Photo of دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب “أقوى سرب في أفريقيا”

دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب “أقوى…

2022-08-07 / 23:26
Photo of “سرايا القدس” تقصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ

“سرايا القدس” تقصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول…

2022-08-07 / 21:56
Photo of “الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع إسرائيل

“الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع…

2022-08-07 / 20:39
Photo of إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”

إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل…

2022-08-07 / 18:43
Photo of تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

2022-08-07 / 18:38
Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق