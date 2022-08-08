وزارة الفلاحة: “التساقطات المطرية انخفضت ب 44 في المئة مقارنة بثلاثين سنة الأخيرة”

2022-08-08 / 14:04
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هبة بريس ـ الرباط 

أشارت وزارة الفلاحة و الحماية الاجتماعية إلى أن الحبوب المسقية ساهمت بنسبة 20,7 في المائة  فقط من إجمالي الإنتاج العام هذا العام، بسبب انخفاض المساحة المسقية للحبوب والقيود المفروضة على السقي في مدارات الري الكبير.

وقد شهد الموسم الفلاحي 2021-2022 تساقطات مطرية بلغت 199 ملم في نهاية ماي 2022، بانخفاض 44 في المائة مقارنة بمعدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (355 ملم) وانخفاض بنسبة 34 في المائة مقارنة بالموسم السابق (303 ملم) في نفس التاريخ.

وتميز الموسم الفلاحي بسوء التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، حيث إن حوالي ثلث الأمطار تم تسجيلها خلال شهري نونبر ودجنبر، و 53 في المائة من الأمطار التراكمية سجلت في شهري مارس وأبريل.

وأدى انخفاض التساقطات وغيابها في العديد من جهات المملكة خلال شهري يناير وفبراير إلى تأخر في نمو الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب الجهات.

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