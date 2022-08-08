مرحبا 2022.. عبور أزيد من 530 ألف مسافر عبر طنجة المتوسط

هبة بريس ـ الرباط

أكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، اليوم الاثنين، أن عملية مرحبا 2022، عرفت منذ انطلاقتها في 5 يونيو و إلى غاية فاتح غشت الجاري، التحاق 530 ألف و 436 مسافرا بالمغرب.

وأوضحت السلطة المينائية طنجة المتوسط، في بلاغ صحافي، أن عدد المسافرين بالميناء ضمن عملية مرحبا خلال هذه الفترة سجل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مضيفة أن عدد العربات المارة عبر ميناء طنجة المتوسط للمسافرين بلغ خلال الفترة نفسها 136 ألفا و263 عربة.

وتابع المصدر ذاته أن عملية مرحبا سجلت فترتي ذروة خلال نهايتي الأسبوع من 2 إلى 4 يوليوز ومن 30 يوليوز إلى 1 غشت، وذلك بعودة ، على التوالي ، 62 ألفا و 759 مسافرا و 61 ألفا و 468 مسافرا.

وأكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عملية مرحبا تمر في ظروف جيدة منذ انطلاقها بفضل انخراط كافة الفاعلين المعنيين بالعملية، ولاسيما السلطات المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك والمراقبة الصحية للحدود والدرك الملكي، وذلك بتنسيق تام مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرحلة العودة، وبالمناسبة تدعو السلطة المينائية كافة المسافرين إلى الاطلاع على توقعات حركة العبور المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، والاستعداد لرحلة العودة قصد تجنب فترات الانتظار الطويلة وخاصة فترة الذروة المرتقبة بين 25 إلى 30 غشت الجاري، طبقا للجدول الزمني المنشور.

بالإضافة إلى ذلك، تحيط السلطة المينائية المسافرين علما بضرورة التوفر على تذكرة عودة صادرة عن الشركة البحرية الخاصة بهم، تتضمن تاريخ وساعة العودة ، وذلك قبل التوجه إلى الميناء.

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