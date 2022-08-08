الأمن يعتقل 17 شخصا بسبب احتفالات عاشوراء و تخريب السيارات

هبة بريس ـ الرباط

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة على الصعيد الوطني لتأمين للاحتفالات بذكرى عاشوراء، خلال ليلة 7 و8 غشت الجاري، عن توقيف 17 شخصا بمدن الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش والجديدة وبني ملال وطنجة والمهدية وتمارة، من بينهم ثمانية من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتجمهر والعنف وإضرام النار وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

وكانت العمليات والتدخلات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالمدن المذكورة قد أسفرت عن تسجيل خسائر مادية بمجموعة من المركبات التابعة للقوات العمومية وللخواص، تتمثل في 11 سيارة تابعة للأمن الوطني وعربة واحدة تابعة للوقاية المدنية، فضلا عن 13 سيارة خاصة كانت مستوقفة بالشارع العام، علاوة على تسجيل اعتداءات الجسدية خفيفة في حق مقدم شرطة بمراكش وأحد عناصر الوقاية المدنية بمدينة بني ملال.

وقد مكنت هذه التدخلات الأمنية من فرض النظام العام، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 شخصا بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تم إيداع 9 راشدين من بينهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة لبقية القاصرين، وذلك رهن إشارة الأبحاث التي تجريها فرق الشرطة القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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