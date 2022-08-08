رغم التصعيد الأخير.. إسرائيل تعيد فتح معابر غزة ل”دواعي إنسانية”

2022-08-08 / 12:22
0

هبة بريس ـ وكالات

أكدت السلطات الإسرائيلية أنها سمحت بفتح المعبر الحدودية لقطاع غزة قصد السماح بدخول البضائع و الأدوية و الغاز، معتبرة ذلك ل”دواعي إنسانية”.

و في هذا الصدد، أوضح وكالات أنباء دولية أن سلطات إسرائيل قررت إعادة فتح معابر غزة بداية نن اليوم بالرغم من التصعيد الأخير و الذي أودى بحياة عدد من الفلسطينيين.

وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان، عن “فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل إنساني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا” من يوم الاثنين (السادسة بتوقيت غرينيتش).

و قال ذات المتحدث في بيان مقتضب نقلته وكالات الانباء: “سيتم فتح المعابر والعودة إلى الروتين الكامل”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الإفريقي: استهداف المدنيين بغزة “انتهاك صارخ للقانون الدولي

الاتحاد الإفريقي: استهداف المدنيين بغزة “انتهاك صارخ للقانون الدولي

2022-08-08 / 10:38
Photo of لسبب غير واضح.. طول اليوم يزداد وترجيح لعوامل مؤثرة

لسبب غير واضح.. طول اليوم يزداد وترجيح لعوامل مؤثرة

2022-08-08 / 10:12
Photo of إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود في الجبهة الداخلية

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود…

2022-08-08 / 10:09
Photo of دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب “أقوى سرب في أفريقيا”

دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب “أقوى…

2022-08-07 / 23:26
Photo of “سرايا القدس” تقصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ

“سرايا القدس” تقصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول…

2022-08-07 / 21:56
Photo of “الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع إسرائيل

“الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع…

2022-08-07 / 20:39
Photo of إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”

إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل…

2022-08-07 / 18:43
Photo of تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

2022-08-07 / 18:38
Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23
Photo of انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في…

2022-08-07 / 17:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق