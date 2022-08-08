رغم التصعيد الأخير.. إسرائيل تعيد فتح معابر غزة ل”دواعي إنسانية”

هبة بريس ـ وكالات

أكدت السلطات الإسرائيلية أنها سمحت بفتح المعبر الحدودية لقطاع غزة قصد السماح بدخول البضائع و الأدوية و الغاز، معتبرة ذلك ل”دواعي إنسانية”.

و في هذا الصدد، أوضح وكالات أنباء دولية أن سلطات إسرائيل قررت إعادة فتح معابر غزة بداية نن اليوم بالرغم من التصعيد الأخير و الذي أودى بحياة عدد من الفلسطينيين.

وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان، عن “فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل إنساني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا” من يوم الاثنين (السادسة بتوقيت غرينيتش).

و قال ذات المتحدث في بيان مقتضب نقلته وكالات الانباء: “سيتم فتح المعابر والعودة إلى الروتين الكامل”.

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