كادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس جماعة ترابية
عبد الوافي لفتيت

لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية المتضاربة مصالحهم

2022-08-08 / 11:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن وزارة الداخلية قد شرعت بداية الأسبوع الجاري، في عملية توقيف الاعضاء المتضاربة مصالحهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

وهمت هذه العملية توقيف تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار عزلهم.

وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

في هذا السياق، أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين بجماعة إيغود عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.

في حين تتجه الأنظار إلى عمالة إنزكان، والتي سبقت مراسلة تسعة أعضاء ينتمي بعضهم الجماعة الترابية إنزكان، وإثنان أخران بالجماعة الترابية أولاد داحو، سبق وان وجهت لهم إستفسارات بهذا الخصوص، وانتهاء آجال تقديم أجوبة للعمالة .

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‫2 تعليقات

  1. قرار سليم جدا ،مهام التمثيل العمومي و السهر على قضايا الشأن العام ليست مرادفا لاستغلال النفوذ و التموقع في وضعيات فوق القانون و خارج القانون من أجل مراكمة الترواث.
    نحيي جدا هذه القرارات من السيد وزير الداخلية و نتمنى أن يستلهم منها أيضا أعضاء الحكومة و البرلمان الدروس و العبر.
    نقطة أخرى لهذه الوزارة بعد التدخل لدى أرباب شركات المحروقات بناء على تعليمات ملكية سامية.

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