المفرقعات النارية تثير الرعب في البيضاء و ترسل أطفالا للمستعجلات

2022-08-08 / 11:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تحولت مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء في الأيام الأخيرة لأشبه ما يكون بساحة حرب بسبب المفرقعات النارية التي غزت شوارع المدينة.

وانتشرت بشكل رهيب ظاهرة “القنبول” تزامنا و مناسبة عاشوراء حيث أصبحت تباع ب”العلالي” في عدد من الأزقة و أحيانا أمام مرأى السلطات و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

و في ليلة أمس، عاش سكان عدد من أحياء المدينة المليونية ليلة اختلط فيها الرعب بالضجيج، حيث عمد مجموعة من المراهقين و الأطفال للتراشق بمختلف أنواع المفرقعات النارية حتى ساعة متأخرة من الليل.

و تسببت هستيريا الاحتفالات بعاشوراء و التراشق ب”القنبول” في إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة الخطورة، حيث شهدت مستعجلات “ميريزكو” توافد عدد من المصابين طيلة ليلة أمس.

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‫6 تعليقات

  1. اين هو الحل الساكنة عاشت الرعب لاحسيب ولارقيب سؤال يطرح نفسه أرضا
    حرب السكان الضحايا فين غاديين بنا

  2. عشنا حرب ضارية فصولها منذ أسبوع فين غاديين بنا لامسؤول لا رجال سلطة حتى واحد مامسوق ماعرفتش أشنو هد الشي

  3. تتكرر هذه الأحداث كل سنة والمسؤولية تقع على عاتق كل من الآباء الذين يتهاونون في أداء مسؤوليتهم الأبوية على اكمل وجه والسلطات التي تغض الطرف عن مروجي هذه المنتجات.

  4. استهتار وتسيب أمني يتسبب في تكرار هذه المهزلة كل سنة دون أن يحرك المسؤولون ساكنا ولاننكر أيضا تقاعس الآباء عن المشاركة في الحد من هذه الآفة التي تمس بالدرجة الأولى فلذات أكبادهم.

  5. عجبا أنساءل ونحاسب الأولياء أم السلطات فالكل غافل عن أداء مهامه ومسؤولياته والمتضرر الأول والأخير أطفال أبرياء تدفعهم رغبتهم في الاستمتاعة إلى عدم تمييز مصادر الخطر المحدق بهم.

  6. المفرقعات النارية والقنبول ممنـوعـة في المغـرب بقـوة القـانون ، ولكن لا حيـاة لمـن تنـادي …
    وكـل شـيء فـي المغـرب لا يسيـر عـلى مـا يـرام ،و لا حـول ولا قـوة إلا بالله…إنـه مغـرب الغـرائب.

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