المفرقعات النارية تثير الرعب في البيضاء و ترسل أطفالا للمستعجلات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحولت مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء في الأيام الأخيرة لأشبه ما يكون بساحة حرب بسبب المفرقعات النارية التي غزت شوارع المدينة.

وانتشرت بشكل رهيب ظاهرة “القنبول” تزامنا و مناسبة عاشوراء حيث أصبحت تباع ب”العلالي” في عدد من الأزقة و أحيانا أمام مرأى السلطات و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

و في ليلة أمس، عاش سكان عدد من أحياء المدينة المليونية ليلة اختلط فيها الرعب بالضجيج، حيث عمد مجموعة من المراهقين و الأطفال للتراشق بمختلف أنواع المفرقعات النارية حتى ساعة متأخرة من الليل.

و تسببت هستيريا الاحتفالات بعاشوراء و التراشق ب”القنبول” في إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة الخطورة، حيث شهدت مستعجلات “ميريزكو” توافد عدد من المصابين طيلة ليلة أمس.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0