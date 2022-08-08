الاتحاد الإفريقي: استهداف المدنيين بغزة “انتهاك صارخ للقانون الدولي

2022-08-08 / 10:38
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هبة بريس

انتقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، الأحد، الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن استهداف المدنيين يمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقال فقي محمد، في بيان نشرته المفوضية، اليوم، إن “استهداف المدنيين واستمرار الاحتلال غير الشرعي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للأراضي المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويعقّد البحث عن حل عادل ودائم”.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية “يجدد التأكيد على دعم الاتحاد الإفريقي الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا فقي محمد إلى “بذل جهد دولي متجدد وحقيقي من أجل حل دائم يمكن أن تتعايش فيه إسرائيل وفلسطين كدولتين منفصلتين ذات سيادة”.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة “الجهاد الإسلامي”، التي ردت برشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع
.
وبدأ مساء الأحد، سريان اتفاق وقف لإطلاق النار، بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، بوساطة مصرية.
وتسببت العملية الإسرائيلية باستشهاد 43 فلسطينيا، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.

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