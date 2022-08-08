البدراوي يوقع عقد انضمام لاعب أجنبى جديد لصفوف الرجاء الرياضي

2022-08-08 / 12:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي عن توقيعه عقد صفقة جديدة تهم لاعب أجنبى سيعزز الترسانة البشرية للنسور الخضر في الموسم الجاري.

و أكد رئيس النادي الأخضر أن لاعبا أجنبيا جديدا سيحمل قميص الفريق بداية من الموسم الحالي و يتعلق الأمر باللاعب بيتر ويسلون.

و نشر البدراوي من خلال صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة الوافد الجديد على القلعة الخضراء، مرفقا إياها ببعض المعلومات المتعلقة بالصفقة.

و أوضح البدراوي أن ويلسون الذي ولد وترعرع في السويد أمضى عقدا سيحمل بموجبه قميص الرجاء الرياضي لموسمين قادما من أولمبياكوس القبرصي.

 

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