منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

2022-08-08 / 10:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن تفتح حكومة أخنوش منتصف شهر شتنبر المقبل بداية الجولى الأولى للحوار الاجتماعي بعد طرحها المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، من أجل بسط المضامين وبحث إمكانية تحقيق توافقات تنهي الجدل القائم بشأن ملفات عديدة.

و من ضمن الملاحظات التي من المرتقب الوقوف عليها في الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مسألة تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والأجراء”، واحد أهم مطالب النقابات .

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‫3 تعليقات

  2. تخفيض الضريبة من المستفيد؟؟؟ أصحاب الأجور العليا اما الأجور المتدنية لا شيء انخرطت في الحزب وقمت بالحملة وها النتيجة اجور السلم السادس في الحضيض فقر ما بعده فقر

  3. ااسلام عليكم
    مفاوضات بين الحكومة و النقابات تساوي مفاوضات بين الشفارة و المافيا
    الحكومة المولفة من شفارة و النقابة من مافيات من سنين
    لما يصير اتفاق بين النقابة و الحكومة كيف يستفيد المواطن؟
    يجلسو مع بعضياتهم و يقسمو الكعكة بيناتهم و المواطن يعيش على الشعارات …
    حسبنا الله و نعم الوكيل

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