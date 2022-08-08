منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن تفتح حكومة أخنوش منتصف شهر شتنبر المقبل بداية الجولى الأولى للحوار الاجتماعي بعد طرحها المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، من أجل بسط المضامين وبحث إمكانية تحقيق توافقات تنهي الجدل القائم بشأن ملفات عديدة.

و من ضمن الملاحظات التي من المرتقب الوقوف عليها في الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مسألة تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والأجراء”، واحد أهم مطالب النقابات .

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