وزارة الصحة: “عدد حالات كوفيد الخطيرة المتكفل بها يبلغ 66 حالة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تراجع نسبة انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة ببلادنا مقارنة بالأسابيع الفائتة، غير أن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أوضحت أن هناك عدد من الحالات المصابة في وضع خطير.

و في هذا الصدد، أوضحت الدورية اليومية التي تنشرها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا و التي هي في وضع خطير بلغ لحدود اليوم 66 حالة متكفل بها.

و أضافت الوزارة السالفة الذكر أنه قد تم تسجيل 4 حالات جديد من بين الحالات الخطيرة التي تم التكفل بها في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة.

النشرة الدورية لوزارة أيت الطالب أكدت كذلك أنه من بين 66 حالة خطيرة المتكفل بها، هناك 4 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي من أصل 15 حالة توجد حاليا تخت التنفس الاصطناعي.

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