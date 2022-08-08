A tanker truck transporting fuel arrives at Gaza's main goods crossing, Kerem Shalom, after it was reopened by Israel as Palestinian militant groups and Israel agreed to end a weeks-long escalation of unrest along the Israel-Gaza border, in the southern Gaza Strip September 1, 2020. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود في الجبهة الداخلية

2022-08-08 / 10:09
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هبة بريس _ وكالات

دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة، الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بحسب فرانس برس.

وقال صحفي في الوكالة إن الشاحنات عبرت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهيا مواجهة دامية استمرت ثلاثة أيام.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الاثنين “(..) إعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بصيغة إنسانية بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) ووفقا لتقييم الوضع”.

وأكد أنه “سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين الكاملة وفقا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة”.

ومن جانب آخر، قال أدرعي إنه “بناء على تقييم الوضع تقرر رفع القيود على الجبهة الداخلية بشكل تدريجي، حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم إغلاقها في منطقة غلاف غزة كخطوة أولية”.

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تعليق واحد

  1. نتمنى صادقين تحقيق السلام لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على المنطقة بأسرها و العالم ،

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