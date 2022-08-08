طقس الاثنين.. سحب منخفضة مع نزول أمطار خفيفة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون كثيفة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالواجهة المتوسطية وبشمال المنطقة الشرقية، مع تكون كثل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية

كما سيلاحظ أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، شرق الريف بالمنطقة الشرقية، في حين سيظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب -الشرقي للبلاد وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بالجنوب، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية ، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب، السواحل الوسطى، مرتفعات الأطلس و الجنوب- الشرقي للبلاد.

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