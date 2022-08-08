“التحدي والخوارق” ..العمل الجمعوي يبصم على التفرد بخريبكة

هبة بريس

في حفل هو الاول من نوعه؛ نظمت مساء امس السبت 06 غشت 2022 كل من جمعية النور للرياضات وجمعية يامنة شعيب للتنمية والاعمال الاجتماعية وبتنييق مع السلطات المحلية..، بحي القدس ملتقى رياضيا شمل رياضة التحدي، والخوارق والتنويم المغناطيسي وفنون الدفاع عن النفس، وذلك احتفالا بعيد العرش المجيد وعيد الشباب.

وفي هذا الملتقى الرياضي ؛ شارك بطل التحدي، محمد خليل في اعداد وصلة كانت متعة وتتعلق برياضات التحدي والخوارق والتنويم المغناطيسي

كما ساهم ابطال جمعية النور لفنون الحرب بعروض في رياضة الكونغ فو فيت فو داو والفوتودو والدفاع عن النفس تحت اشراف مدربها ورئيس الحمعية عادل ورديش..

ونالت كل الوصلات اعجاب الجماهير الغفيرة والتي رحبت بهذا الملتقى الرياضي الذي امتع الصغار والكبار .

وحول هذا اللقاء قال محمد عماري ، المستشار بجماعة خريبكة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بنفس الجماعة اننا في جمعية شعيب للتنمية والاعمال الاجتماعية نسعى لتقريب رياضة التحدي والخوارق والتنويم المغناطيسي من المواطن الخريبكي

واضاف ” يسرنا غاية السرور ان نكون الى جانب المواطن الخريبكي في كل المحطات اي كان توجهها ونؤكد على أننا سنراكم تجارب عديدة نتطلع منها خدمة الصالح العام

وتقدم محمد عماري بالشكر الى كل الجهات التي ساعدت من قريب او بعيد في انجاح هذا الحفل الرياضي الذي عرف نجاحا افرح ساكنة خريبكة

للإشارة، محمد خليل، من مواليد سنة 1971 بمدينة بومالن دادس، بدأ مساره الرياضي سنة 2001، في رياضة الكونغ فو شاو لين، كما مارس عدة رياضات في مجال فنون الحرب، و قام بعدة تظاهرات في مجموعة من المدن المغربية بشتى أنحاء المملكة، و شارك في مجموعة من المهرجانات الوطنية إضافة إلى مساهمته العديدة في أنشطة رياضية بمختلف المؤسسات الخيرية بالمغرب لفائدة نزلائها

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