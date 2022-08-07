دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب “أقوى سرب في أفريقيا”

هبة بريس - وكالات

كشفت صحف متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن تخطيط دولة عربية لشراء مقاتلة صينية من فئة ” J-10C”، الأمر الذي قد يمنح تلك الدولة لقب “أقوى سرب أفريقي”.

أشارت صحيفة “ميلتاري واتش”، في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن وزارة الدفاع السودانية قد بدأت محادثات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طراز “J-10C”.

وبحسب المقال الذي حمل عنوان “السودان يناقش الاستحواذ على مقاتلات صينية من طراز J-10C: سرب جديد قد يكون الأفضل في أفريقيا”، فإنه بعد أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، التي أطاحت بشخصيات رئيسية مدعومة من أوروبا والولايات المتحدة من السلطة في الخرطوم، عادت الحكومة لتجديد وتوسيع العلاقات الدفاعية مع الصين وروسيا.

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