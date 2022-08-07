وصول أطفال الجالية المغربية بمدينة ليون بفرنسا لمقر اصطياف خاص بمغاربة الخارج

2022-08-07 / 22:02
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هبة بريس - متابعة

في إطار تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج المقام الثقافي الثالث و العشرين، مافتئت أفواج اطفال الجالية المغربية تصل الى مقر الاستقبال بالجامعة الدولية بسلا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تسهر على تنظيم هذا المقام الثقافي بتنسيق مع القنصليات العامة المغربية. و من المتوقع أن يفوق عدد المستفيدين هذه السنة ما يفوق 600 طفل قادمين من ثلاث قارات و هي اوروبا و افريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية. و يستفيد المشاركون خلال إقامتهم بالمغرب التي تدوم أربعة عشر يوما من عدة أنشطة اصطيافية كالسباحة و العاب رياضية و أنشطة مسرحية و فنية. و ستكون مناسبة لهم كذلك لزيارة مآثر تاريخية لكي يكتشفوا تاريخ و حضارة الوطن.

ووصلت يوم امس مجموعة من الأطفال تنتمي لمدينة ليون بفرنسا تضم ثلاثين (30) طفلا تتراوح أعمارهم مابين 9 و 11سنة، حيث خصص لهم استقبال حار على العادات المغربية الاصيلة، باهداء الورد لهم مع تقديم التمر و الحليب، و ذلك على إيقاع اهازيج فلكلورية و نغمات قدمتها مجموعة تجسد تراث منطقة الشاوية العريق ببلادنا.

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تعليق واحد

  1. تظاهرة من شأنها إغناء الرصيد الثقافي لهؤلاء الأطفال نضرا لتنوع برنامجها الذي يشمل أنشطة ثقافية رياضية فنية وكذلك استكشافية.

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