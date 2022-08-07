حزب “منيب ” يدين قصف غزة ويصف الغارات الاسرائيلية ب”العدوان الغاشم “

2022-08-07 / 21:10
1
هبة بريس - الرباط

وصف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، القصف الاسرائيلي لقطاع غزة ب”حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأبي”.

وعبر رفاق منيب في بيان لهم ، عن استنكارهم لماقالو انه “عدوان غاشم”، على الشعب الفلسطيني والي أسقط ضحابا مدنيين ودمر عشرات المنازل والبيوت .

وقال حزب الاشتراكي الموحد ان القصف الاسرائيلي ” جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية، وعملا وحشيا مخالفا لكل القيم الإنسانية ومنافيا لكافة القوانين و المعاهدات الدولية”، مجددا في المقابل دعمه المبدئي والمطلق و اللامشروط للشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة الصامدة”.

وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن “التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة مع إسرائيل”.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الإسلامي” محمد الهندي لـ”شبكة قدس” الإخبارية.

في هذه الأثناء، كشفت قناة “الجزيرة” القطرية عن “نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيعلن الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي”.
وقالت القناة إن “اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن “تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وأن تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج”.

وأضافت أن الاتفاق ينص أيضا على أن “تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “تفاصيل الاتفاق ستصدر ضمن بيان مصري قبل منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقل زعيم “البوليساريو” في حالة خطيرة إلى جنوب إفريقيا للعلاج

نقل زعيم “البوليساريو” في حالة خطيرة إلى جنوب إفريقيا…

2022-08-08 / 22:47
Photo of “كابل انترنيت “يربط المغرب وموريتانيا يثير سعار “البوليساريو “

“كابل انترنيت “يربط المغرب وموريتانيا يثير سعار “البوليساريو “

2022-08-08 / 20:25
Photo of المرابط: “البام أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته الوطنية”

المرابط: “البام أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته…

2022-08-08 / 15:01
Photo of البرلمان المتنقل يواصل تكوين الشباب في السياسات العمومية ويحط الرحال بطنجة

البرلمان المتنقل يواصل تكوين الشباب في السياسات العمومية ويحط…

2022-08-08 / 12:14
Photo of لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية المتضاربة مصالحهم

لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية…

2022-08-08 / 11:07
Photo of منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

منتصف شتنبر المقبل …الحكومة تفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات

2022-08-08 / 10:44
Photo of مولاي هشام : رغم غياب القضية الفلسطينية عن الأجندة الدبلوماسية.. ستبقى متجذرة في ذاكرة الشعوب

مولاي هشام : رغم غياب القضية الفلسطينية عن الأجندة…

2022-08-08 / 10:31
Photo of البرلمان العربي يدين اقتحام مئات المستوطنين لباحة المسجد الأقصى

البرلمان العربي يدين اقتحام مئات المستوطنين لباحة المسجد الأقصى

2022-08-07 / 19:26
Photo of يائير لابيد يحل بالمغرب لتنظيم قمة اسرائيلية مع الدول العربية

يائير لابيد يحل بالمغرب لتنظيم قمة اسرائيلية مع الدول…

2022-08-07 / 18:17
Photo of غرابة .. “البيجيدي” يدعو لوقف التطبيع مع إسرائيل !!!

غرابة .. “البيجيدي” يدعو لوقف التطبيع مع إسرائيل !!!

2022-08-07 / 12:31

تعليق واحد

  1. القصف الاسرائيلي لقطاع غزة ب”حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأبي”.كمـا يعتبـر القـصف جســا للنبض فـي زمـن التطبيـع مـع اسـرائيل ، إنه “عدوان غاشم من جانب الدول العربيـة ” على الشعب الفلسطيني إن القصف الاسرائيلي ” جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية، وعملا وحشيا مخالفا لكل القيم الإنسانية ومنافيا لكافة القوانين و المعاهدات الدولية”، هـذا مـن دعـم أمريكـا تـاجـرة وصـانعـة الحـروب وعـدوة الشعـوب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق