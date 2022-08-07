حزب “منيب ” يدين قصف غزة ويصف الغارات الاسرائيلية ب”العدوان الغاشم “

2022-08-07 / 21:10
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هبة بريس - الرباط

وصف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، القصف الاسرائيلي لقطاع غزة ب”حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأبي”.

وعبر رفاق منيب في بيان لهم ، عن استنكارهم لماقالو انه “عدوان غاشم”، على الشعب الفلسطيني والي أسقط ضحابا مدنيين ودمر عشرات المنازل والبيوت .

وقال حزب الاشتراكي الموحد ان القصف الاسرائيلي ” جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية، وعملا وحشيا مخالفا لكل القيم الإنسانية ومنافيا لكافة القوانين و المعاهدات الدولية”، مجددا في المقابل دعمه المبدئي والمطلق و اللامشروط للشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة الصامدة”.

وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن “التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة مع إسرائيل”.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الإسلامي” محمد الهندي لـ”شبكة قدس” الإخبارية.

في هذه الأثناء، كشفت قناة “الجزيرة” القطرية عن “نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيعلن الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي”.
وقالت القناة إن “اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن “تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وأن تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج”.

وأضافت أن الاتفاق ينص أيضا على أن “تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “تفاصيل الاتفاق ستصدر ضمن بيان مصري قبل منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي”.

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