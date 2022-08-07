“الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع إسرائيل

هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن “التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة مع إسرائيل”.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الإسلامي” محمد الهندي لـ”شبكة قدس” الإخبارية.

وأوضح أن “السبب في تعثر المباحثات مع المصريين هو قضية الأسيرين السعدي وعواودة”.

في هذه الأثناء، كشفت قناة “الجزيرة” القطرية عن “نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيعلن الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي”.

وقالت القناة إن “اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن “تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وأن تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج”.

وأضافت أن الاتفاق ينص أيضا على أن “تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “تفاصيل الاتفاق ستصدر ضمن بيان مصري قبل منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي”.

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