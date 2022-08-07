تقرير : المغرب يتصدر البلدان المنتجة للقنب الهندي

هبة بريس - الرباط

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، تقريرا حول القنب الهندي حيث اعتبر المغرب اول منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات .

وأشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أول بلد افريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020, مضيفا إلى أنه “من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي لأن بعض البلدان ليس لديها نظم مراقبة مناسبة لهذا المؤشر”.

كما اعتمد التقرير في احصائياته على محجوزات المخدرات المتعلقة بالقنب الهندي، بين 2016 و2020، فإن المغرب هو الأول في مجال الانتاج والتصدير على المستوى العالمي، وتليه في المرتبة الثانية دولة أفغانستان كأكثر منتج ومصدر في آسيا.

وكانت الحكومة المغربية قد انهت الإطار التشريعي للاستعمالات المشروعة لنبتة “القنب الهندي” (الكيف)، وذلك بدخول ستة قرارات جديدة حيز التنفيذ، ونشرها في الجريدة الرسمية (وهي نشرة حكومية تدرج فيها القوانين والنصوص التنظيمية والقرارات والوثائق الرسمية).

وتأتي القرارات الستة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في سياق القانون المؤطر رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المقننة لنبتة القنب الهندي، الذي سبق لمجلس النواب المغربي الموافقة عليه عام 2021، ويهدف لـ”تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعة النبتة واستعمالاتها غير المشروعة”.

ويعد المغرب أول دولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تسير في اتجاه تقنين الاستعمالات المختلفة لنبتة القنب الهندي، مستأنساً بتجارب بلدان أخرى.

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