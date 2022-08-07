البرلمان العربي يدين اقتحام مئات المستوطنين لباحة المسجد الأقصى

هبة بريس - وكالات

أدان البرلمان العربي اقتحام مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، إحياء لما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها.

وحذر البرلمان العربي، في بيان، من أن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وبحماية إسرائيلية، وبالتزامن مع العدوان الحالي على قطاع غزة، ستقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف تعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

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