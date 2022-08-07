احباط عملية تهريب 118 كلغ من الشيرا بمعبر باب سبتة

2022-08-07 / 19:06
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هبة بريس - متابعة

أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، أمس السبت، عملية تهرسب حوالي 118 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة مرقمة بالخارج.

مصدر جمركي أفاد أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة العاملة في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة ، قامت بتفتيش دقيق لسيارة مرقمة بالخارج أسفر عن اكتشاف الكنية المذكورة من مخدر الشيرا .

وأضاف المصدر نفسه أن التفتيش أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في تجاويف معدة لهذا الغرض بأرضية السيارة وتحت الكراسي الخلفية.

وقد تم احالة المعني بالأمر على عناصر الشرطة القضائية بولاية امن تطوان للبحث معه .

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