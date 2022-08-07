الصورة من الارشيف

إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”

2022-08-07 / 18:43
0
هبة بريس - وكالات

كشف عدد من وسائل الإعلام عن فشل الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، ما استدعى تأجيل الإعلان عنه.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة.

وأضافت القناة: “لم تحقق الجهاد الإسلامي أي إنجاز وهي تبحث عن ذلك بشتى الطرق، لذلك جاءت الرشقات الصاروخية المكثفة للجنوب و(منطقة) غوش دان”، مضيفة أنه “من الصعب حاليا أن تدخل الجهاد الإسلامي في اتفاق لوقف إطلاق النار”.

ومن جانبها، قالت الصحفية دانا وايس إن مسؤولين في إسرائيل يزعمون أنه إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار فلن يكون قبل منتصف الليل. مشيرة إلى أن إسرائيل نقلت للوسطاء رسالة مفادها “لسنا مستعدين لأي شرط سوى أن يكون السلام مقابل السلام”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع إسرائيل

“الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع…

2022-08-07 / 20:39
Photo of تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

2022-08-07 / 18:38
Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23
Photo of انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في…

2022-08-07 / 17:15
Photo of كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري…

2022-08-07 / 15:54
Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة…

2022-08-07 / 14:36
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق