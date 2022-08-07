إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”

هبة بريس - وكالات

كشف عدد من وسائل الإعلام عن فشل الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، ما استدعى تأجيل الإعلان عنه.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة.

وأضافت القناة: “لم تحقق الجهاد الإسلامي أي إنجاز وهي تبحث عن ذلك بشتى الطرق، لذلك جاءت الرشقات الصاروخية المكثفة للجنوب و(منطقة) غوش دان”، مضيفة أنه “من الصعب حاليا أن تدخل الجهاد الإسلامي في اتفاق لوقف إطلاق النار”.

ومن جانبها، قالت الصحفية دانا وايس إن مسؤولين في إسرائيل يزعمون أنه إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار فلن يكون قبل منتصف الليل. مشيرة إلى أن إسرائيل نقلت للوسطاء رسالة مفادها “لسنا مستعدين لأي شرط سوى أن يكون السلام مقابل السلام”.

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