تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

هبة بريس - وكالات

أحبطت السلطات التونسية ثلاث عمليات هجرة غير شرعية انطلقت من سواحل المنستير ، وسط شرق البلاد، نحو أوروبا.

وأكد الحرس الوطني، كما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من إحباط ثلاث عمليات هجرة للهجرة السرية انطلقت من سواحل المنطقة في اتجاه الساحل الإيطالي، كما تم خلال العملية توقيف 43 شخصا غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .

وأشار المصدر إلى أن من بين الموقوفين 4 أطفال (منهم رضيعين).

وتعتبر المياه الإقليمية التونسية والليبية منطقة عبور لمعظم قوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى أوروبا

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