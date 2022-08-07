الصورة تعبيرية

تونس.. إحباط ثلاث عمليات للهجرة السرية شرق البلاد

2022-08-07 / 18:38
0
هبة بريس - وكالات

أحبطت السلطات التونسية ثلاث عمليات هجرة غير شرعية انطلقت من سواحل المنستير ، وسط شرق البلاد، نحو أوروبا.

وأكد الحرس الوطني، كما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من إحباط ثلاث عمليات هجرة للهجرة السرية انطلقت من سواحل المنطقة في اتجاه الساحل الإيطالي، كما تم خلال العملية توقيف 43 شخصا غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .

وأشار المصدر إلى أن من بين الموقوفين 4 أطفال (منهم رضيعين).

وتعتبر المياه الإقليمية التونسية والليبية منطقة عبور لمعظم قوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى أوروبا

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع إسرائيل

“الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة مع…

2022-08-07 / 20:39
Photo of إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل و”الجهاد الإسلامي”

إعلام: فشل الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل…

2022-08-07 / 18:43
Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23
Photo of انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في…

2022-08-07 / 17:15
Photo of كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري…

2022-08-07 / 15:54
Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة…

2022-08-07 / 14:36
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق