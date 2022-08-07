الدريوش ..ساكنة بن طيب “تخلد ذكرى مرور سنتين بدون طبيب “
هبة بريس - الناظور
عبر مواطنون يجماعة بن الطيب التابعة ترابيا لاقليم الدرويش، بطريقتهم الخاصة عن غضبهم من غياب طبيب المركز الصحي لسنتين متتاليتين ، دون ان يدفع ذلك المسؤولين عن القطاع الى التحرك .
و”احتفل “مواطنون بمرور سنتين على غياب طبيب المركز الصحي ببن الطيب حيث وضعوا حلوى بها عبارة “مرور سنتين على غياب الطبيب ” كما نصبوا لافتة كتب عليها “ساكنة بن الطيب تخلد الذكرى السنوية الثانية يدون طبيب ” وشعار “خلي الساكنة تموت “.
الشكل الاحتجاجي استنفر سلطات بين الطيب في شخص باشا الجماعة الذي طالب باخلاء المكان لمخالفته الاجراءات القانونية .
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6 تعليقات
طريقة ذكية وسابقة من نوعها للاحتجاج عن وضع صحي مزر في المنطقة لكم منى أحلى تحية.
سنتين بدون طبيب معضلة صحية يعيشها سكان المنطقة يصعب على العقل السليم استيعابها.
بدل الاستنفار لحل المشكلة التي ينذى لها الجبين قام السيد الباشا بإجراء مضاد يطالبهم بإخلاء مكان الإحتجاج السلمي أي ظلم وجور هذا الذي يتعامل به هذا الباشا المزعوم المتواطئ مع المسؤولين عن القطاع في هضم حق الساكنة في الإستفادة من الخدمات الصحية بتوفير طبيب مقيم بمنطقتهم.
احتجاج سلمي حضاري من المفروض أن يلقى دعم السلطات لكي يلفت إنتباه الوزارة المعنية إلى التسيب والتملص من الواجب المهني هذا السلوك الذي يتبناه وتعتمده الكوادر التي تشتغل تحت إمرتها في ظل غياب تام للمراقبة والسهر على مصالح المواطنين.
هكذا تكون الاحتجاجات التي تتناسب مع ” سخرية ” الدولة من حاجة المواطن المشروعة.
نِعْم المبادرة لتقديم مشروبات و حلوى لوزير الصحة على عدم اهتمامه بهؤلاء السكان .
سنتين والمركز الصحي بدون طبيب كل هذه المدة والسلطات المعنية في غفلة عن معانات المواطنين وحاجتهم الملحة للتطبيب هل غاب الضمير المهني أم مات وانقضى نحبه.