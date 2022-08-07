الدريوش ..ساكنة بن طيب “تخلد ذكرى مرور سنتين بدون طبيب “

هبة بريس - الناظور

عبر مواطنون يجماعة بن الطيب التابعة ترابيا لاقليم الدرويش، بطريقتهم الخاصة عن غضبهم من غياب طبيب المركز الصحي لسنتين متتاليتين ، دون ان يدفع ذلك المسؤولين عن القطاع الى التحرك .

و”احتفل “مواطنون بمرور سنتين على غياب طبيب المركز الصحي ببن الطيب حيث وضعوا حلوى بها عبارة “مرور سنتين على غياب الطبيب ” كما نصبوا لافتة كتب عليها “ساكنة بن الطيب تخلد الذكرى السنوية الثانية يدون طبيب ” وشعار “خلي الساكنة تموت “.

الشكل الاحتجاجي استنفر سلطات بين الطيب في شخص باشا الجماعة الذي طالب باخلاء المكان لمخالفته الاجراءات القانونية .

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