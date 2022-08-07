ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

أدانت الحكومة الألمانية “بأشد عبارات الإدانة” القصف بصواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية . وطالبت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الأحد (السابع من أغسطس/ آب 2022) بـ “وقف” ذلك على الفور، موضحة أنه “يمكن لإسرائيل، مثل أي دولة أخرى، اعتماد حق الدفاع عن نفسها. يجب ألا يكون المدنيون هدفاً لأية هجمات على الإطلاق”.

كما تابعت المتحدثة بأنه يجب الآن الحيلولة دون أي حدوث تصعيد آخر، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وكذلك على مبدأ التناسب اللازم بموجب القانون الدولي.

وتطابقت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الألمانية مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي دعا الجانبين إلى الهدوء، مشيراً بدوره إلى “حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. وقال “نحن بالتأكيد نحض جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد … نحن نؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح مدنيين أبرياء في إسرائيل”.

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