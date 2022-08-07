يائير لابيد يحل بالمغرب لتنظيم قمة اسرائيلية مع الدول العربية

هبة بريس - الرباط

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ، انه من المرتقب ان يحل رئيس الوزراء الاسرائيلي ، يائير لابيد، بالمغرب في زيارة رسمية لتنظيم قمة اسرائيلية مع الدول العربية .

وأوردت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان الزيارة تأتي بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات سلام مع الدول العربية برعاية أمريكية، حيث قالت الصحيفة ان “لابيد يسعى لزيارة المغرب قبل الانتخابات وعقد مؤتمر بين رؤساء الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، في قمة من المقرر أن تعقد في إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات”.

وكشفت الصحيفة العبرية ان“المؤتمر المرتقب سيكون على عكس منتدى النقب الذي استضافته تل أبيب قبل عدة أشهر، وانعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط”، مردفا أن المؤتمر القادم سيكون “على أعلى المستويات”.

وكانت صحراء النقب جنوب إسرائيل، ثد استضافت شهر مارس الماضي قمة دبلوماسية جمعت على مدى يومين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر والمغرب والإمارات والبحرين، ناقشت بالخصوص قضايا وأزمات الشرق الاوسط، والأزمة الروسية الاوكرانية، والملف النووي الايراني.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10