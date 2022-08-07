كورونا ..تسجيل 121 إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 121 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.262.622 حالة في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6765 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.290.176 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

و سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ عددها الإجمالي 16.257، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 343 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.244.178.

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